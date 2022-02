Trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết: Cần lưu ý gì cho an toàn, đỡ tắc đường?

Vào đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, nhiều tuyến đường cửa ngõ ra vào Hà Nội, TP.HCM đã chứng kiến cảnh tượng ùn tắc nhiều giờ đồng hồ. Đây không phải cảnh tượng hiếm gặp mỗi dịp trước và sau Tết bởi lượng người đổ ra/vào thành phố quá đông trong cùng một thời điểm.

Để lộ trình từ quê quay trở lại thành phố sau Tết của người dân được an toàn, thuận tiện, lãnh đạo Phòng Hướng dẫn tuyên truyền khám nghiệm giải quyết TNGT, Cục CSGT (Bộ Công an) khuyến cáo và có một số lưu ý giúp hành trình trở về thành phố của bạn được an toàn, thuận lợi và hạn chế rơi vào cảnh tắc đường:

Đối với doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, các chủ phương tiện, nhân dân khi di chuyển trên các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường nội thành, tuyến đường ra, vào Hà Nội, TP.HCM, các địa phương liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trật tự ATGT.