Trò cưng Binz ngẫu hứng free style, netizen chốt 'có người viết hộ lyrics là thật'

Trước thông tin đang khiến Kellie đối mặt với làn sóng chỉ trích, cô nàng chính thức phản hồi về sự việc bằng một status phân trần khá dài trên trang cá nhân. Theo chia sẻ này, cô phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc từ phía công ty và thành viên công ty cũ là "sai sự thật", các bài hát cô mang đến thi đấu tại Rap Việt Kellie đều tham gia sáng tác.

Về mối quan hệ với 1Billion Records - công ty cũ tố Kellie, cô khẳng định đây chỉ là mối quan hệ bạn bè.

Giữa tình hình "nước sôi lửa bỏng", netizen lại đào lại màn freestyle giữa Kellie và Obito và càng tin dần "cô nàng có người viết hộ lyrics là thật".