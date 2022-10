"Trò chơi bụng bầu" hữu ích nhưng cũng có những cấm kỵ, phụ nữ mang thai nên biết

Từ tuần thứ 16 của thai kỳ, người mẹ tương lai sẽ dần cảm nhận được sự chuyển động của thai nhi, và khi đó bạn đã có thể chơi trò chơi bụng với em bé. Nếu em bé chưa đáp lại và không chơi với mẹ bầu thì bố mẹ cũng đừng quá lo lắng, có thể vì bé chưa hiểu, chưa quen và chưa thích nghi. Lúc này, mẹ bầu hoặc ông bố tương lai cũng có thể thực hiện động tác vuốt bụng. Khi vuốt ve, mẹ bầu hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và liên tục vuốt ve nhẹ nhàng. Cảm nhận cử động của thai nhi khi chạm vào, nếu bạn cảm thấy thai nhi bình tĩnh và có phản ứng “thân thiện” như vặn mình nhẹ nhàng, có nghĩa là bé đã hài lòng với sự vuốt ve. Có thể kéo dài 5-10 phút và thực hiện 1- 2 lần một ngày, nếu bạn cảm thấy thai máy không thoải mái, có thể bé đang phản đối hoặc tránh né, bạn nên ngừng chạm vào bụng bầu.

Lưu ý đừng vội vàng trong quá trình này, tình yêu và sự kiên nhẫn là chìa khóa thành công cho bạn. Hãy giữ môi trường trong nhà thoải mái, có không khí trong lành và nhiệt độ thích hợp. Đặt tên cho bé trước để gọi hoặc tương tác với bé bằng cách vuốt ve và nói chuyện.

Điều cấm kỵ của việc vuốt ve giáo dục trước khi sinh

Mặc dù không có cuộc khảo sát nào cho thấy tính chất không an toàn của việc vuốt ve giáo dục trước khi sinh, nhưng hầu hết các bác sĩ đều tin rằng việc vuốt ve giáo dục trước khi sinh thường không thích hợp trong tam cá nguyệt đầu tiên và gần với ngày dự sinh. Những bà mẹ mang thai có các yếu tố nguy cơ như tử cung co thắt không đều, đau bụng, dọa sẩy thai hoặc sinh non; bà mẹ mang thai từng có tiền sử sẩy thai, sinh non, băng huyết trước sinh... cũng không thích hợp với thủ thuật này.

Một số hiểu lầm của việc vuốt ve giáo dục trước khi sinh