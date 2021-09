Trizzie Phương Trinh: Phi Nhung trở nặng, bác sĩ nhắn gia đình chuẩn bị tinh thần

Trizzie Phương Trinh nghẹn ngào nhắc tới các con nuôi của Phi Nhung

Trong video mới nhất, Trizzie Phương Trinh và Cam Thơ đang lái xe đến một sự kiện của giới nghệ sĩ hải ngoại.

Trizzie Phương Trinh nói cô đang rất buồn vì vừa nghe tin bệnh tình của Phi Nhung trở nặng từ con gái Wendy Phạm. Theo đó, bác sĩ điều trị nhắn nhủ gia đình nên chuẩn bị tinh thần.