Trĩu lòng nơi sơ tán: Đêm không ngủ của người dân vùng tâm bão số 5

Hơn 19h ngày 24/8, ông Nguyễn Đình Nuôi (65 tuổi) ở xóm Hải Bắc đã có mặt tại Trường Tiểu học Diễn Bích (Diễn Châu, Nghệ An), để cùng hàng trăm người khác, theo vận động của chính quyền, đến chỗ an toàn, tránh trú trước khi bão đổ bộ.

Ngồi chưa ấm chỗ, ông đã nhấp nhổm như còn bận rộn điều gì trong lòng. Hỏi chuyện, ông nói: “Con cái đi làm ăn xa, chỉ có tôi và vợ ở nhà. Tôi được các chú dân quân chở đến đây trước, còn vợ thì vẫn chưa đến. Tôi lo cho bà ấy”.

Ông Nguyễn Đình Nuôi (65 tuổi) ở xóm Hải Bắc có mặt tại Trường Tiểu học Diễn Bích, để tránh trú bão. Ảnh: Thanh Hải

Trong câu chuyện với lão ngư miệt biển này, chúng tôi được lắng nghe bao câu chuyện mưu sinh nơi đầu sóng. Cuộc sống thường ngày của họ là bám biển đắp đổi qua ngày, quăng quật với bão tố trên những con thuyền chòng chành giữa khơi xa.