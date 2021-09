Trình soi của fan Kpop có thể 'đáng sợ' đến mức nào: Tìm ra toàn bộ thí sinh sống sót trong vòng loại 2 tại 'Girls Planet 999' chỉ từ một đoạn teaser của Mnet

"We Are"

Sau đó, nhiều người còn tìm ra vị trí ngồi của từng team trong nhiệm vụ Combination Mission, từ đó suy đoán kết quả đi tiếp hay bị loại của từng người dựa trên vị trí cũng như thành tích, độ nổi tiếng thực tế của họ. Cần lưu ý rằng " Girls Planet 999 " từ tập đầu tiên cho đến nay đều duy trì cùng một cách sắp xếp chỗ ngồi cố định cho các Cell hoặc Team: K ngồi ở giữa, C ngồi bên phải K và J ngồi bên trái K. Đây cũng là một gợi ý quan trọng giúp cộng đồng mạng có cơ sở để xác định danh tính những thí sinh được đi tiếp trong từng nhóm.

Xét theo cách công bố kết quả của " Girls Planet 999 " trong vòng loại đầu tiên, vị trí số 1 của Top 9 sẽ được công bố cuối cùng, sau khi toàn bộ những thí sinh được đi tiếp nhờ vào số phiếu bầu của khán giả đã được công bố. Ngoài ra, nhiều fan tinh mắt cũng đã đếm được có tổng cộng 24 ghế trống trong khu vực ghế ngồi của thí sinh, đồng nghĩa với việc đã có 24 thí sinh được gọi tên lên khu vực dành cho những người được đi tiếp. Con số này đúng bằng với số lượng thí sinh được đi tiếp vào vòng 3 mà chương trình đã thông báo trước đó (Top 8 của mỗi nhóm K, C, J) khi chưa tính đến Planet Pass.

"No Excuses"

Đi tiếp: Ezaki Hikaru

Bị loại: Kim Suyeon, Dương Tử Cách

"All About You"

Đi tiếp: Hoàng Tinh Kiều

Bị loại: Choi Ye Young, Sakurai Miu

"VVS"

Đi tiếp: Không có

Bị loại: Lee Chae Yun, Đại Kiều, Kamimoto Kotone

"Mafia In the Morning"

Đi tiếp: Phù Nhã Ngưng, Sakamoto Mashiro

Bị loại: Huh Ji Won