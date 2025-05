Trình Quốc hội đề xuất công an xã được khởi tố vụ án hình sự

Dự thảo quy định các trường hợp này phải bảo đảm đầy đủ quyền bào chữa cho bị can theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự, như vậy là bảo đảm chặt chẽ. Hiện nay, tổ chức bộ máy CAND được cơ cấu thành 3 cấp (bộ, tỉnh, xã), không tổ chức công an cấp huyện. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra của CAND sẽ còn 2 cấp, gồm cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh.

Tuy nhiên, Ủy ban cho rằng việc quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh tư pháp này đang có nhiều nội dung chưa phù hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quốc hội

Dự thảo luật quy định điều tra viên là trưởng (hoặc phó trưởng) công an cấp xã có quyền trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, việc khởi tố, điều tra của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, công an cấp xã không phải là một cấp cơ quan điều tra. Thẩm quyền điều tra vẫn thuộc cơ quan điều tra công an cấp tỉnh nhưng được giao cho điều tra viên là trưởng (hoặc phó trưởng) công an cấp xã đảm nhiệm.

Dự thảo cũng quy định chủ thể này có quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế. Cơ quan thẩm tra cho rằng, qua rà soát các biện pháp ngăn chặn và biện pháp cưỡng chế đều không giao cho điều tra viên là trưởng (hoặc phó trưởng) công an cấp xã có thẩm quyền áp dụng.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công an, dự thảo bổ sung quy định điều tra viên trung cấp trở lên (của Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh) là trưởng công an, phó trưởng công an cấp xã được thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh phân công có thẩm quyền tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự về tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, khung hình phạt cao nhất đến 7 năm tù xảy ra trên địa bàn cấp xã, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi không tổ chức công an cấp huyện.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị rà soát kỹ lưỡng để việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh được bố trí là trưởng (hoặc phó) công an cấp xã bảo đảm sự chặt chẽ, thống nhất và khả thi.