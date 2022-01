Trình nhảy của aespa bị bóc mẽ, netizen thở dài 'như tập dưỡng sinh'

Đêm nhạc hội thường niên MBC Gayo Daejejeon 2021 đã diễn ra vào tối ngày 31/12 với sự tham gia của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng, có thành tích hoạt động nổi trội trong năm.

Tại đây, aespa cũng góp vui với màn trình diễn bản hit Savage đã làm mưa làm gió các bảng xếp hạng âm nhạc thời gian vừa qua.

Sau nhiều sân khấu kém chất lượng gây thất vọng, lần này, aespa "chơi lớn", đầu tư hẳn một đoạn intro dài gần 30 giây để mở màn cho tiết mục.

Các cô gái xuất hiện hoành tráng từ trong cánh gà, với màn catwalk khoe chân dài ấn tượng. Tuy nhiên, kỹ năng nhảy nhót của nhóm thì chỉ như... "một cú lừa".

Vốn biết nhảy nhót không phải thế mạnh của aespa, nhưng chưa từng có girlgroup nào xuất thân từ SM mà lại có kỹ năng dance break gây "chán đời" như thế.