‏Trịnh Mỹ Anh xúc động trong buổi send-off, khẳng định quyết tâm chinh phục ﻿﻿'Miss Earth 2025'

Chiều 18/10, buổi lễ send-off của Trịnh Mỹ Anh - đại diện Việt Nam tại “Miss Earth 2025” đã diễn ra trong không khí ấm cúng và trang trọng tại TP.HCM, thu hút đông đảo truyền thông và người hâm mộ quan tâm.
Trên thảm đỏ, Trịnh Mỹ Anh gây ấn tượng với vẻ đẹp rạng rỡ trong thiết kế tinh tế của NTK Thượng Gia Kỳ. Cô cho biết bản thân vừa xúc động, vừa hạnh phúc khi nhận được tình cảm và sự cổ vũ từ khán giả trước khi chính thức lên đường chinh phục đấu trường sắc đẹp quốc tế.
Buổi lễ còn có sự xuất hiện của “Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025” Ngô Thị Trâm Anh, Á hậu 1 Bùi Lý Thiên Hương và Á hậu 2 Phan Trần Linh Đan. Top 4 “Miss Earth Vietnam 2025” vẫn duy trì tình bạn thân thiết kể từ sau cuộc thi. Ba người đẹp đã có mặt từ sớm để gửi lời chúc và động viên Trịnh Mỹ Anh trước giờ lên đường dự thi “Miss Earth 2025” tại Philippines.
Trong phần chính của sự kiện, Trịnh Mỹ Anh nhận sash và vương miện chính thức từ ông Phạm Duy Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người Mẫu Việt Nam, Đạo diễn, Nhà sản xuất, CEO Five6 Entertainment. Khoảnh khắc này đánh dấu hành trình chính thức của cô tại đấu trường nhan sắc quốc tế.
Mang trên mình sash và vương miện, Trịnh Mỹ Anh gửi lời tri ân: “Tôi xin gửi lời tri ân đến khán giả, ê-kíp và những người đã đồng hành cùng mình thời gian qua, đồng thời tiết lộ quyết tâm chinh phục vương miện Miss Earth năm nay”.
Sau phần chia sẻ, Trịnh Mỹ Anh trình diễn tiết mục múa “Giai điệu Việt Nam mình” trong trang phục của Lalin, thể hiện thần thái tự tin và phong thái chuyên nghiệp. Ở phần giao lưu báo chí, cô diện áo dài Linh San, tự tin trả lời các câu hỏi về quá trình chuẩn bị: “Kể từ giây phút đăng quang đến nay, tôi đã không ngừng nỗ lực, từng ngày trau dồi, rèn luyện và hoàn thiện mình để sẵn sàng cho hành trình Miss Earth 2025 sắp tới”.
Ông Phạm Duy Khánh chia sẻ thêm: “Trịnh Mỹ Anh là cô gái rất bản lĩnh và chủ động. Chính việc cô ấy tự xin đi thi đã làm chúng tôi thấy rõ sự nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và năng lượng tích cực của một đại diện Việt Nam xứng đáng”.
Đến “Miss Earth 2025”, Trịnh Mỹ Anh mang theo khát vọng lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, mong muốn dùng tiếng nói, hành động và niềm tin để khơi dậy ý thức cộng đồng, cùng chung tay xây dựng một thế giới xanh - sạch - bền vững.
Cô bật mí về dự án môi trường sẽ mang đến cuộc thi: “Tôi đã tìm hiểu về đề tài tái chế rác thải điện tử và thấy là chủ đề rất hay, ý nghĩa. Tôi đang hoàn thiện dần phần dự án này để đem ra quốc tế. Tôi cũng mong chủ đề tái chế rác thải điện tử được mọi người khai thác nhiều hơn”.
Kể từ khi trở thành Á hậu 3 “Miss Earth Vietnam 2025”, Trịnh Mỹ Anh đã tích cực tham gia các chiến dịch dọn dẹp, khôi phục cảnh quan thiên nhiên và lan tỏa thông điệp sống xanh. “Tôi tin rằng những bước đi nhỏ, khi được thực hiện cùng nhau, có thể tạo nên làn sóng thay đổi mạnh mẽ”, cô nói.
Trịnh Mỹ Anh (SN 2003), quê Hà Nội, cao 1,75m, số đo 85-64-95 cm, đạt IELTS 7.0. Cô hiện là sinh viên Đại học Thương mại Hà Nội, từng đoạt giải nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và danh hiệu “Học sinh Thanh lịch”.
“Miss Earth” là một trong bốn đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và thông điệp vì môi trường. Cuộc thi năm 2025 sẽ diễn ra tại Philippines với gần 90 thí sinh tham dự. Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 5/11/2025.