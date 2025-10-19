‏Trịnh Mỹ Anh xúc động trong buổi send-off, khẳng định quyết tâm chinh phục ﻿﻿'Miss Earth 2025'

‏Chiều 18/10, buổi lễ send-off của Trịnh Mỹ Anh - đại diện Việt Nam tại “Miss Earth 2025” đã diễn ra trong không khí ấm cúng và trang trọng tại TP.HCM, thu hút đông đảo truyền thông và người hâm mộ quan tâm. ‏

‏Trên thảm đỏ, Trịnh Mỹ Anh gây ấn tượng với vẻ đẹp rạng rỡ trong thiết kế tinh tế của NTK Thượng Gia Kỳ. Cô cho biết bản thân vừa xúc động, vừa hạnh phúc khi nhận được tình cảm và sự cổ vũ từ khán giả trước khi chính thức lên đường chinh phục đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Người đẹp nhận sash, chứng nhận và vương miện để chuẩn bị hành trình đến “Miss Earth”.

‏Buổi lễ còn có sự xuất hiện của “Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025” Ngô Thị Trâm Anh, Á hậu 1 Bùi Lý Thiên Hương và Á hậu 2 Phan Trần Linh Đan. Top 4 “Miss Earth Vietnam 2025” vẫn duy trì tình bạn thân thiết kể từ sau cuộc thi. Ba người đẹp đã có mặt từ sớm để gửi lời chúc và động viên Trịnh Mỹ Anh trước giờ lên đường dự thi “Miss Earth 2025” tại Philippines.‏