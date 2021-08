Triệu Vy từng song ca 'tình bể bình' với Đan Trường cách đây 2 thập kỷ

Trước cơn sốt của drama, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm lại màn song ca "bom tấn" có 1-0-2 của ca sĩ Đan Trường và Triệu Vy từng gây "chấn động" thị trường giải trí cách đây 20 năm, khiến thế hệ 8x, 9x không thể nào quên.

Theo đó vào năm 2001, nữ diễn viên Triệu Vy đã có chuyến lưu diễn tại Việt Nam sau sự thành công vang dội khắp Châu Á của phim truyền hình Tân Dòng Sông Ly Biệt. Tại thời điểm này, nam nghệ sĩ được "chọn mặt gửi vàng" để cùng song ca cùng Triệu Vy ca khúc Biệt Khúc Chờ Nhau không ai khác chính là "anh Bo" Đan Trường - người đang ở thời kỳ đỉnh cao những năm 2000.