Triệu Vy: 'Én nhỏ gãy cánh' và loạt phốt chấn động bị đào lại

Hai vợ chồng Triệu Vy bị kiện vì làm ăn phi pháp.

Vụ việc gian lận chứng khoán và sai phạm trong hoạt động kinh doanh của vợ chồng Triệu Vy khiến nhiều người tán gia bại sản, thậm chí có người phải tự vẫn.

Nhiều lần ngoại tình

Sau khi kinh doanh thất bại, Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long thường xuyên bị đồn ly hôn nhưng cặp đôi phủ nhận.

Phủ nhận là thế nhưng Triệu Vy không ít lần bị chụp ảnh thân mật cùng những người đàn ông khác và thời gian gần đây, cô còn được cho là đang chung sống với tình trẻ Kha Dục Danh.

Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa bao giờ lên tiếng về những tin đồn này. Netizen Trung Quốc cho rằng Triệu Vy là một trong số những diễn viên nữ có đời sống "hỗn loạn" nhất làng giải trí.



Triệu Vy nhiều lần thân thiết bên trai lạ dù chưa tuyên bố ly hôn.