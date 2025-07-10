Triều Tiên ‘lộ’ tàu khu trục Choe Hyon 5.000 tấn, công nghệ tên lửa VLS, ‘át chủ bài’ đe dọa Mỹ-Hàn

Vũ khí tối tân của Triều Tiên - tàu khu trục Choe Hyon 5.000 tấn - gây bão với hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS), radar hiện đại và tham vọng blue-water navy. Từ cú trượt hạ thủy đầy drama đến màn phục hồi ngoạn mục, con tàu này hứa hẹn đưa hải quân Triều Tiên vươn ra biển lớn. Liệu công nghệ đỉnh cao này có làm rung chuyển chiến lược phòng thủ khu vực? Khám phá công nghệ tối tân và những bí mật đằng sau dự án hải quân đầy tham vọng của ông Kim Jong Un.

Trong bối cảnh Triều Tiên đang nỗ lực chuyển đổi lực lượng hải quân từ vai trò phòng thủ ven biển sang khả năng tác chiến tầm xa (blue-water navy), lớp tàu khu trục tên lửa dẫn đường Choe Hyon nổi lên như một biểu tượng của tham vọng công nghệ quân sự.

Với trọng tải lên đến 5.000 tấn, đây là loại tàu chiến lớn nhất từng được Triều Tiên chế tạo, đánh dấu sự tiến bộ đáng kể trong thiết kế và sản xuất tàu chiến hiện đại.

Dựa trên các nguồn phân tích uy tín reuters.com, beyondparallel.csis.org, 38north.org, nknews.org..., bài viết này khám phá các khía cạnh công nghệ chính của lớp tàu này, từ thiết kế tổng thể đến hệ thống vũ khí và động lực, đồng thời đề cập đến những thách thức trong quá trình phát triển.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Choe Hyon trong lễ hạ thủy tại Nampo ngày 25/4/2025. Ảnh: KCNA.

Thiết kế và xây dựng: Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

Lớp Choe Hyon được thiết kế theo tiêu chuẩn tàu khu trục đa năng (DDGHM - Guided Missile Destroyer), với trọng tải 5.000 tấn, cho phép tàu hoạt động ở tốc độ cao và tầm xa chiến lược.

Theo các phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), tàu có cấu trúc thân chắc chắn, phù hợp với phương pháp hạ thủy bên (side slideway launch), sử dụng các bánh xe (bogies) để trượt dọc theo đường ray vào nước.