Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc nổ súng tại khu vực ranh giới quân sự

Hôm nay (23/8), Hãng thống tấn trung ương Triều Tiên đăng tải một bài viết của ông Ko Jong-chol - Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên, trong đó chỉ trích phía Hàn Quốc tiếp tục có những hành vi mang tính khiêu khích. Lãnh đạo quân đội Triều Tiên cho biết "ngày 19/8, quân đội Hàn Quốc đã bắn hơn 10 phát súng cảnh cáo bằng súng máy về phía các binh sĩ Triều Tiên đang thi công rào chắn phía Nam ranh giới quân sự Liên Triều", đồng thời chỉ trích “đây là hành động khiêu khích có chủ ý”.

Quân đội Triều Tiên đào đất tại khu vực ranh giới quân sự liên Triều. Ảnh: Reuters

Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên cũng cho biết quân đội nước này đang tiến hành "dự án rào chắn phong tỏa vĩnh viễn ranh giới quân sự phía Nam", nhằm củng cố khu vực biên giới và đã thông báo cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc về kế hoạch thực hiện dự án này vào ngày 25/6 và ngày 18/7, nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột ngẫu phát. Ông Ko tỏ một thái độ cứng rắn khi nhấn mạnh “không có cách nào khác là phải đáp trả những hành vi khiêu khích”.

Bài viết của Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên được đưa ra trong khi quân đội Mỹ và quân đội Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung “Lá chắn tự do - Freedom Shield” - một hoạt động luôn gây phản ứng gay gắt từ phía Bình Nhưỡng, và trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã khẳng định “cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ đang diễn ra là một biểu hiện không hề dấu diếm ý đồ đối kháng và là hành động thù địch nhất đối với Triều Tiên”.

Đến thời điểm hiện tại phía Hàn Quốc vẫn chưa lên tiếng về vụ việc lần này, nhưng trước đó đã cho biết, từ tháng 4 vừa qua, đã phát hiện quân đội Triều Tiên lắp đặt hàng rào thép gai gần ranh giới quân sự Liên Triều và đã từng dùng loa phóng thanh cảnh báo, cũng như nổ súng cảnh cáo khi thấy binh sỹ Triều Tiên đi nhầm sang ranh giới phía Hàn Quốc.