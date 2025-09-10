Triều Tiên bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Sáng 9-10, tại Cung Thể thao Bình Nhưỡng, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được tổ chức trọng thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì lễ đón.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đón và chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên.