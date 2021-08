Triệu tập người tung tin bịa đặt khối trưởng F0, cả phố F1

Thông tin Trần Văn D. trú tại phường Vinh Tân chia sẻ lên mạng xã hội bị Công an TP Vinh gửi giấy triệu tập lên làm việc

“Thông tin này là bịa đặt, gây hoang mang dư luận nên Công an TP Vinh đã gửi giấy triệu tập lần thứ 1 vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, anh D. trú tại khối Quang Trung vẫn chưa lên công an làm việc. Chúng tôi đã xuống tuyên truyền, trấn an người dân và yêu cầu xử lí nghiêm những trường hợp đăng thông tin thất thiệt trên” - ông Dũng khẳng định.

Cùng ngày, Công an TP Vinh làm việc với chị Lữ Thị H. (SN 1995), trú tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đang tạm trú tại phường Vinh Tân vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.

Ngày 29/8, chị Lữ Thị H. đăng tải trên trang cá nhân nội dung: "Công ty Em-tech đã có F0. Công ty dấu (giấu) mấy hôm".