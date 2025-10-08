Triệu tập người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ tại chung cư Hà Nội

Sáng cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh người đàn ông hành hung dã man một phụ nữ ở hành lang chung cư, ngay trước mặt trẻ nhỏ.

Người phụ nữ bị gã đàn ông hành hung chỉ biết ôm đầu chịu trận. (Ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung đoạn video, sau vài câu to tiếng, người đàn ông xăm trổ lao vào tát túi bụi vào đầu, mặt người phụ nữ. Nạn nhân ôm mặt, cố giải thích nhưng tên này không chịu buông tha mà dồn nạn nhân vào góc tường rồi tiếp tục giáng những đòn mạnh.

Vụ việc chỉ dừng lại khi người mặc trang phục nhân viên an ninh xuất hiện, can ngăn. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn giữa trẻ nhỏ.

Ngay sau khi sự việc được chia sẻ, cộng đồng mạng bày tỏ phẫn nộ, nhiều người cho rằng dù với bất kỳ lý do gì, hành vi đánh đập phụ nữ là hành động côn đồ và đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm người đàn ông này theo pháp luật.