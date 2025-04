Triệu tập nam phụ huynh xông vào lớp học túm tóc, đánh vào đầu cô giáo

Ngày 29/4, Chủ tịch UBND xã Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, Công an xã đã triệu tập nam phụ huynh Hà Văn Thúy (SN 1985, trú xã Tân Thắng) - người xông vào lớp học túm tóc, hành hung giáo viên trong sự việc đang gây bức xúc dư luận.

"Ngay khi nắm được thông tin, lãnh đạo xã đã chỉ đạo công an trực tiếp điều tra, xử lý. Hiện công an đã triệu tập ông Hà Văn Thúy lên làm việc. Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý sự việc theo đúng quy định", ông Nga nói.