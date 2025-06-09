Triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh 'gỗ' - đại ca giang hồ xứ Thanh

Chiều 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hoá khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ", sinh năm 1974, trú phường Hạc Thành). Mai là "tay chân" đắc lực và cũng là "quân sư" của Nguyễn Văn Vi (Vi "ngộ"), người bị bắt giữ từ trước.

Trước đó, Cơ quan CSĐT triệu tập Nguyễn Văn Mai để làm rõ các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ. Căn cứ các hành vi vi phạm, cơ quan công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của người này.