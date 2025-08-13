Triệu tập 3 thanh niên dàn dựng clip, giả gái đóng 'cảnh nóng' trên xe Mercedes

Ngày 12/8, Công an phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình triệu tập 3 nam thanh niên gồm V.T.T. (SN 2001), N.V.K. (SN 1997), cùng trú tại phường Phủ Lý) và N.V.S. (SN 1992, trú phường Hà Nam) để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ, thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Tối 11/8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi ghế phụ ô tô có hành vi nhạy cảm với tài xế khi xe đang di chuyển trên đường Lê Duẩn, thuộc địa phận phường Phủ Lý. Clip nhanh chóng lan truyền, thu hút lượng lớn người xem, kèm theo nhiều bình luận chỉ trích vì nội dung phản cảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhận định vụ việc có ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, Công an phường Phủ Lý báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh.