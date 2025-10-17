Triệu phú bất động sản tiết lộ nỗi khổ không ngờ khi giàu có

Lane Kawaoka (39 tuổi, Mỹ) - triệu phú trong lĩnh vực đầu tư bất động sản - mới đây viết trên Business Insider về nỗi cô đơn khi trở thành người giàu.

Sinh ra trong gia đình bình thường ở Hawaii (Mỹ), Lane được cha mẹ dạy sống tiết kiệm và khiêm nhường. Những lần hiếm hoi đi ăn ngoài, họ chỉ gọi nước lọc để tiết kiệm tiền.

Lớn lên, anh học kỹ sư, đi làm, tích cóp từng chút một. Gần 30 tuổi, anh mua căn hộ đầu tiên ở Seattle, rồi mở rộng đầu tư. Đến năm 2015, anh sở hữu 11 bất động sản. Nhưng khi vượt qua cột mốc 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng), anh nhận ra: “Sự cô đơn bắt đầu tìm đến. Không phải vì tiền, mà vì bạn không còn ai cùng chung tiếng nói”.

Cảm giác xa rời thế giới cũ

Suốt tuổi 20, anh gần như chỉ biết làm việc và đầu tư. Anh cắt đứt gần hết đời sống xã hội, tự cô lập mình và tin rằng mình vốn là người hướng nội. Nhưng đến khi tài sản chạm ngưỡng 7 con số, việc kết nối với những người còn lại trong cuộc sống càng trở nên khó khăn.