Triệu Lộ Tư vạch trần mặt tối ngành giải trí

Ngày 6/8, trang 163 có bài viết phân tích sự kiện Triệu Lộ Tư đứng lên tố cáo công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu. Nữ diễn viên đã có những chia sẻ đau đớn trong các buổi trò chuyện trực tuyến của mình rằng: "Tôi đã sẵn sàng chịu mọi hậu quả, sẵn sàng trả giá. Tôi chỉ muốn được nói ra. Đúng là đúng sai là sai", "Tôi không điên, tôi rất bình tĩnh", "Các người không cần cấm hoạt động, tôi tự nghỉ".

Có thể thấy Triệu Lộ Tư có thái độ rất quyết liệt khi đối đầu với công ty giải trí. Nữ diễn viên chia sẻ đã ký hợp đồng với công ty 10 năm, từ nghệ sĩ vô danh đến ngôi sao hạng A, dù phải từ bỏ tất cả 10 năm thanh xuân của mình cô cũng muốn được trải lòng.

Triệu Lộ Tư chấp nhận từ bỏ 10 năm sự nghiệp để tố cáo công ty đối xử bất công.

Trong những bài đăng của mình, Triệu Lộ Tư tố cáo việc công ty kìm kẹp, đối xử lạnh nhạt, thiếu quan tâm, đưa ra những điều khoản bất công khi cô ký hợp đồng quản lý. Khi nữ diễn gặp biến cố về sức khoẻ, công ty Ngân Hà Khốc Ngu một mặt hứa sẽ chịu trách nhiệm, mặt khác lại rút tiền từ studio riêng của Triệu Lộ Tư, đồng thời không trả lại quyền kiểm soát hoạt động của studio cho nữ diễn viên. Hành động này nhằm tước đi quyền được lên tiếng của Triệu Lộ Tư, ép cô vào khuôn khổ.