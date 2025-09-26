Trong phim mới, Triệu Lộ Tư vào vai Hứa Nghiên, một nữ MC nổi tiếng, cá tính và thời thượng. Chỉ trong tập đầu tiên, Triệu Lộ Tư đã xuất hiện với 11 outfit khác nhau. Không chỉ đơn thuần là thay đổi trang phục cho đa dạng bối cảnh, mỗi bộ cánh đều được Triệu Lộ Tư lựa chọn kỹ lưỡng để thể hiện rõ cá tính, vị thế và quá trình chuyển biến tâm lý của nhân vật.

Với 230 bộ trang phục được chuẩn bị kỹ lưỡng, đa dạng phong cách từ công sở, streetwear đến dạ tiệc, Triệu Lộ Tư không chỉ diễn xuất, mà còn “chơi lớn” như một stylist thực thụ, biến mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh thành một màn trình diễn thời trang chỉn chu, hợp xu hướng.

Triệu Lộ Tư diện áo khoác lửng màu vàng ánh kim họa tiết hoa phối cùng áo thun đen ôm sát và quần đen ống rộng. Trang phục vừa sang trọng, vừa hiện đại, toát lên vẻ thanh lịch và cá tính. Kiểu tóc gọn gàng và phụ kiện đơn giản càng làm nổi bật thần thái cuốn hút của cô.

Diện váy hoa hai dây màu be nhạt, chất liệu nhẹ nhàng và họa tiết hoa dịu mắt, Triệu Lộ Tư toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính. Cô khéo léo phối cùng áo khoác len trắng mỏng, tạo cảm giác mềm mại, duyên dáng. Kiểu tóc tết lệch và phụ kiện hoa tai nhỏ xinh càng tôn lên vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát và đầy sức sống của nàng tiểu hoa đán.

Triệu Lộ Tư ghi điểm với phong cách thời trang phóng khoáng, trẻ trung nhưng vẫn đầy tinh tế. Cô khéo léo kết hợp áo tank top đen bên trong với áo khoác ngoài mỏng nhẹ họa tiết loang màu tím khói, tạo hiệu ứng thị giác độc đáo. Quần tím nhạt cùng tông giúp tổng thể hài hòa, thời thượng. Điểm nhấn phụ kiện là chuỗi vòng cổ dài và kính mát treo trước ngực, góp phần tăng thêm nét cá tính.

Váy ôm sát với họa tiết hoa lớn trên nền vải bóng kết hợp áo blazer giúp Triệu Lộ Tư trở nên sang chảnh, cuốn hút hơn. Người đẹp trang điểm nhẹ nhàng với lớp nền trong trẻo, son môi hồng nhẹ và mái tóc xõa tự nhiên đủ để thu hút mọi ánh nhìn tại phim trường.



Mỹ nhân họ Triệu chọn áo sơ mi trắng oversized kết hợp chân váy ngắn đen, tạo sự cân bằng giữa phóng khoáng và gợi cảm. Thắt lưng bản to làm điểm nhấn, cùng kính mắt treo hờ và hoa tai bản lớn tăng nét hiện đại. Hoàn thiện outfit là đôi boots cá tính, giúp nữ diễn viên thêm trẻ trung và cuốn hút.









Nữ diễn viên chọn chiếc váy bodycon dài tay ôm sát cơ thể, tông màu trắng ngà phối hoa văn loang nhẹ, vừa tôn lên vóc dáng thon gọn vừa mang đến vẻ nữ tính, tinh tế. Thiết kế cổ khoét sâu tạo điểm nhấn quyến rũ, kết hợp cùng vòng cổ choker hoa hồng kim loại sang trọng giúp tổng thể thêm hiện đại.

Kiểu váy maxi đỏ đô kết hợp cùng áo khoác da lộn nâu dáng ngắn mang đến vẻ ngoài vừa mềm mại vừa cá tính cho Triệu Lộ Tư. Phụ kiện túi vải đính chi tiết độc đáo và vòng cổ layer tinh tế, giúp tổng thể thêm phần ấn tượng mà vẫn giữ được sự gần gũi, trẻ trung.

Triệu Lộ Tư mang đến hình ảnh phá cách, cá tính nhưng vẫn gợi cảm khi diện váy đen 2 dây ôm sát, kết hợp cùng tất lưới và boots cao cổ. Loạt phụ kiện như vòng cổ layer, khuyên tai dài và mũ beret lấp lánh, phối thêm kính mắt sành điệu, khiến tổng thể mang hơi hướng rock chic hiện đại và nổi bật giữa đám đông.

Chiếc váy liền dáng dài tông màu trắng đen cổ điển với phần cổ áo cách điệu mang hơi hướng retro tinh tế giúp Triệu Lộ Tư trở nên thanh lịch và dịu dàng hơn. Thiết kế tối giản nhưng tôn dáng, kết hợp cùng kiểu tóc búi gọn gàng và trang sức đồng hồ nhỏ nhắn, giúp tổng thể vừa trẻ trung vừa sang trọng.