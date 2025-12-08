Triệu Lộ Tư giải cứu 600 tấn táo hỏng

Trang 163 đưa tin Triệu Lộ Tư hiện tại trong cuộc chiến với công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu. Nữ diễn viên hạn chế hoạt động nghệ thuật vì không muốn phải chia thêm thu nhập với công ty. Mỗi ngày, Triệu Lộ Tư đều livestream chia sẻ về cuộc sống, hé lộ những bí mật khi cô gia nhập ngành giải trí. Các buổi phát sóng trực tiếp của Triệu Lộ Tư thu về tới 30 triệu người xem mỗi ngày.

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư còn giới thiệu các sản phẩm mà cô đang dùng nhưng không phải sản phẩm quảng cáo. Những món đồ này nhanh chóng cháy hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Ngày 9/8, Triệu Lộ Tư đã giới thiệu táo sấy làm từ táo "băng lôi" ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Táo bị mưa đá làm xấu vỏ nhưng ruột vẫn nguyên vẹn, khiến 600 tấn táo bị tồn kho do thị trường từ chối. Triệu Lộ Tư kêu gọi mọi người đừng vì vẻ ngoài mà bỏ qua giá trị. Sau đó, có nhiều tình nguyện viên đã tới các vùng sản xuất táo để giúp phân loại, làm sạch và hỗ trợ chế biến. Nhờ các hoạt động quảng bá truyền miệng, doanh số bán hàng của sản phẩm này tăng 500%, giúp nhiều cửa hàng cháy hàng. Không những vậy, doanh nghiệp còn dự định phát triển thêm nhiều sản phẩm từ táo sấy.