Triệu Lệ Dĩnh thất bại liên tiếp

Ngày 30/9, trang Sina đưa tin studio của Triệu Lệ Dĩnh đưa ra tuyên bố từ giờ sẽ hủy bỏ việc thông báo lịch trình hoạt động vào đầu tháng. Đây là động thái thường thấy của các nghệ sĩ nhằm báo trước một số hoạt động cố định, giúp người hâm mộ có thể theo dõi và ủng hộ các ngôi sao.

Một số người ủng hộ cho rằng việc thông báo trước lịch trình là không cần thiết và phía Triệu Lệ Dĩnh không tiết lộ trước cũng không sao. Điều này giúp nghệ sĩ đảm bảo được tính bảo mật của công việc.

Tuy nhiên, có nhiều người cho rằng sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đang bất ổn. Sau khi đóng máy bộ phim Người xây thành phố hồi tháng 5, Triệu Lệ Dĩnh không vào đoàn phim mới. Đây là tình trạng hiếm có với một ngôi sao hạng S đứng hàng đầu giới giải trí như Triệu Lệ Dĩnh. Vì vậy, một số người bình luận rằng studio của nữ diễn viên hủy việc thông báo lịch trình chỉ để che lấp sự bất ổn đang diễn ra.