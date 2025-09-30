Triệu Lệ Dĩnh thất bại liên tiếp

Ngày 30/9, trang Sina đưa tin studio của Triệu Lệ Dĩnh đưa ra tuyên bố từ giờ sẽ hủy bỏ việc thông báo lịch trình hoạt động vào đầu tháng. Đây là động thái thường thấy của các nghệ sĩ nhằm báo trước một số hoạt động cố định, giúp người hâm mộ có thể theo dõi và ủng hộ các ngôi sao.
Một số người ủng hộ cho rằng việc thông báo trước lịch trình là không cần thiết và phía Triệu Lệ Dĩnh không tiết lộ trước cũng không sao. Điều này giúp nghệ sĩ đảm bảo được tính bảo mật của công việc.
Tuy nhiên, có nhiều người cho rằng sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đang bất ổn. Sau khi đóng máy bộ phim Người xây thành phố hồi tháng 5, Triệu Lệ Dĩnh không vào đoàn phim mới. Đây là tình trạng hiếm có với một ngôi sao hạng S đứng hàng đầu giới giải trí như Triệu Lệ Dĩnh. Vì vậy, một số người bình luận rằng studio của nữ diễn viên hủy việc thông báo lịch trình chỉ để che lấp sự bất ổn đang diễn ra.
Theo Sina, năm 2025 là năm không thành công với Triệu Lệ Dĩnh. Mới đây, nữ diễn viên đã trượt đề cử giải thưởng điện ảnh quan trọng Kim Kê. Trước đó, cô có các bộ phim như Tâm sự của Kiều Nghiên, Hoa hướng dương đều công chiếu trong thời gian quy định của giải. Nhiều người kỳ vọng Triệu Lệ Dĩnh lần đầu được đề cử Ảnh hậu, nhưng cô không thành công. Các chuyên gia lý giải phim của Triệu Lệ Dĩnh khi công chiếu có lãi nhưng không cao, không đạt sự đột phá ấn tượng.
Bên cạnh đó, năm 2025, Triệu Lệ Dĩnh có bộ phim truyền hình Tại nhân gian lên sóng, nhưng không thu hút khán giả vì nội dung khó hiểu, kén người xem. Nhiều năm qua, cô chưa từng nhận thất bại ê chề như vậy. Tại nhân gian cũng là dự án có lượt xem thấp nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Nhiều khán giả cho rằng Triệu Lệ Dĩnh thử nghiệm đề tài quá khó, dù với danh tiếng của cô cũng không thể cứu vớt dự án.
Về phía đời tư, hồi tháng 6, Triệu Lệ Dĩnh vướng tin hẹn hò với đạo diễn Triệu Đức Dận - người hợp tác với cô trong tác phẩm Tâm sự của Kiều Nghiên. Tuy nhiên, Triệu Đức Dận có lý lịch "gây choáng" khi cả gia đình đều từng là tội phạm buôn ma túy, mối tình này của Triệu Lệ Dĩnh không được công chúng ủng hộ và ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của cô.
Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh lại nổi giận trên trang cá nhân Weibo, buông lời chửi tục. Một số người cho rằng cô "nóng giận mất khôn", đã mất bình tĩnh trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông.
Sau khi Triệu Lệ Dĩnh văng tục, cô tiếp tục bị hạ thấp EQ, cho rằng cách cư xử chưa lịch sự, không đúng chuẩn mực của một nghệ sĩ, vốn là tấm gương cho nhiều người. Thậm chí, học vấn của Triệu Lệ Dĩnh cũng bị mang ra chê bai.
Theo Sina, với việc Triệu Lệ Dĩnh nghỉ ngơi 5 tháng qua và có thể là hết năm 2025, sang năm 2026 nữ diễn viên không còn dự án đóng chính để lên sóng. Ngoại trừ Người xây thành phố, Triệu Lệ Dĩnh sẽ vắng bóng khá lâu, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của nữ diễn viên, nhất là trong giới giải trí có tính đào thải cao.