Triệu Lệ Dĩnh được đưa vào sách giáo khoa

Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh rất nỗ lực trong công việc. Cô từng được gọi là "tam nương liều mạng", một năm có hơn 300 ngày làm việc trên phim trường. Nữ diễn viên từng nói: "Đừng để tôi nắm được cơ hội, một khi đã có, tôi sẽ liều mạng nắm lấy". Chính vì vậy, khi được giao vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh luôn hết mình với mỗi tác phẩm. "Tôi hy vọng thời đại này sẽ lưu lại dấu ấn của tôi", Triệu Lệ Dĩnh nói thêm.

Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ vùng nông thôn Hà Bắc, Trung Quốc. Cô chỉ học hết trung cấp và bước chân vào giới giải trí thông qua một cuộc thi bình chọn người mẫu quảng cáo. Nữ diễn viên không học diễn xuất chuyên nghiệp, từng mất gần 10 năm đóng các vai phụ ít đất diễn để tích lũy kinh nghiệm. So với các ngôi sao cùng thế hệ như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi... Triệu Lệ Dĩnh có ít tài nguyên hơn, không có công ty mạnh đứng sau giúp đỡ.

Nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi, từ diễn viên "ba không", Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành ngôi sao có lượng người hâm mộ hùng hậu tại Trung Quốc với hơn 90 triệu người theo dõi. Trong đó, cô là diễn viên có tổng lượt xem các tác phẩm cao nhất giới giải trí, nữ diễn viên có tổng lượt bình luận cao nhất trên mạng xã hội Douyin. Nhiều năm liền, Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên nổi tiếng nhất tại Trung Quốc, theo thống kê của Baidu, Weibo. Cô được xếp vào nhóm " tứ đại lưu lượng" (4 nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc).

Mặt khác, Triệu Lệ Dĩnh còn giành được giải Nữ chính xuất sắc nhất tại hai giải thưởng truyền hình danh giá Phi Thiên và Kim Ưng. Theo QQ, trong số các "ngôi sao lưu lượng", Triệu Lệ Dĩnh là người có thành tích tốt nhất. Cô là ngôi sao hiếm hoi có cả danh tiếng nổi bật lượng người hâm mộ hùng hậu lẫn giải thưởng. Chính nhờ những thành tích này, Triệu Lệ Dĩnh trở thành hình mẫu người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, những người không có được nền tảng tốt nhưng thành công trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, theo QQ, Triệu Lệ Dĩnh truyền tải những quan niệm cuộc sống thông qua chính những nhân vật mà cô đóng. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi không hy vọng phim mà mọi người xem nữ chính suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong tình yêu, chỉ vì đàn ông mà cứ đấu đá nhau". Cô luôn cổ vũ phụ nữ tự tạo nên sự nghiệp riêng, không dựa dẫm vào phái mạnh, trở thành tuyên ngôn nữ quyền cho phụ nữ thời đại mới.