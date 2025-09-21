Triệu hồi xe Ford Territory tại Việt Nam để sửa lỗi trụ lái

Theo thông tin từ trang chủ của Ford Việt Nam, đợt triệu hồi mới nhất được thực hiện nhằm kiểm tra giá đỡ trụ lái trên dòng xe Ford Territory đời 2023. Có tổng cộng 816 xe bị ảnh hưởng, được sản xuất tại nhà máy trong nước từ ngày 5/12/2022 đến ngày 30/1/2023.

Hãng xe Mỹ cho biết trên các xe thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, giá đỡ trụ lái có thể bị tách rời khỏi khung xương táp lô do mối hàn không chính xác giữa giá đỡ trụ lái và khung xương táp lô.

Điều này có thể khiến người dùng bị gặp khó khi điều khiển phương tiện, hoặc trong một số ít trường hợp không thể điều khiển phương tiện, làm tăng nguy cơ va chạm hoặc chấn thương.