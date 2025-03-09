Triệu hồi xe điện Porsche Taycan tại Việt Nam

Cụ thể, có tổng cộng 84 chiếc Porsche Taycan đã phân phối tại Việt Nam thuộc 8 phiên bản khác nhau (gồm Taycan tiêu chuẩn, 4S, GTS, Turbo, Turbo S, Turbo 4 Cross Turismo, Turbo 4S Cross Turismo và Turbo Cross Turismo) thuộc diện triệu hồi lần này của hãng xe Đức.

Các xe này được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 21/10/2019 đến 4/3/2024. Trong quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, Porsche AG phát hiện phần mềm quản lý vận hành pin trên một số xe Taycan thế hệ thứ nhất sản xuất trong thời gian nêu trên có thể không chẩn đoán được nếu xảy ra hiện tượng ngắn mạch trong mô-đun pin cao áp.