Triều cường đạt đỉnh, nhiều tường nhà ở phường Bình Quới bị đổ sập

Sáng 25-10, lực lượng chức năng phường Bình Quới, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau khi triều cường đạt đỉnh trong chiều tối 24-10, gây ngập nặng trên diện rộng.

Tường nhà đổ sập, người dân thức trắng trong đêm﻿

Nhiều khu vực trên đường Bình Quới, phường Bình Quới, TP.HCM bị ngập sâu, nước chảy xiết khiến một bức tường dài khoảng 5 mét trong sân nhà dân đổ sập, nằm chỏng chơ giữa biển nước.

Cạnh đó, bức tường nhà ông Trần Văn Hùng (60 tuổi) cũng bị dòng nước triều cường đánh sập, kéo lệch khỏi nền, tạo thành hàm ếch dài hơn 5 mét, sâu gần 1 mét.

Bức tường nhà dân trên đường Bình Quới bị triều cường đánh sập, để lộ phần móng hở hàm ếch dài hơn 5 mét, sâu gần 1 mét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Ảnh: PHẠM HẢI

“Thấy nước tràn vào, tôi vội lấy bao cát chắn lại để khỏi đổ sang nhà kế bên nhưng dòng chảy mạnh quá, tường không chịu nổi, bị kéo dịch ra xa, lộ ra hố sâu hoắm” - ông Hùng kể lại.