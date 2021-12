Triệu chứng ở người nhiễm Omicron và hiệu quả của mũi vaccine thứ ba

Một y tá làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) cho bệnh nhân Covid-19 ở bệnh viện tại Morehead, Kentuky, Mỹ ngày 1/12. Ảnh: Bloomberg.

Trong khi Omicron vẫn đang không ngừng lây lan, nhiều câu hỏi lớn về biến chủng này vẫn chưa được trả lời, trong đó có mức độ gây bệnh nặng của biến chủng và sự hiệu quả của mỗi loại vaccine hiện có đối với Omicron, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).



Người nhiễm biến chủng Omicron có những triệu chứng gì?



Theo CDC Mỹ, các triệu chứng được báo cáo phổ biến nhất ở những bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron thường ở thể nhẹ, bao gồm ho, mệt mỏi, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi.



Những báo cáo ban đầu từ các bác sĩ tại ổ dịch từ Nam Phi cho thấy các bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron ít diễn biến nặng hơn biến chủng khác.



Trả lời phỏng vấn Reuters, bác sĩ Angelique Coetzee, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi, chuyên gia đầu tiên cảnh báo cho giới chức y tế Nam Phi về biến chủng mới, cho biết các bệnh nhân của bà hầu hết chỉ có triệu chứng vừa và nhẹ.



"Triệu chứng nặng nhất mà tôi gặp phải ở những bệnh nhân của mình chỉ là tình trạng kiệt sức kéo dài từ một đến 2 ngày, sau đó là đau đầu, đau cơ", bác sĩ Coetzee nói.

Chuyên gia Nam Phi cho biết bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron ít diễn biến nặng hơn biến chủng khác. Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, các quan chức y tế cho biết vẫn còn quá sớm để biết được liệu biến chủng Omicron có thể chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ hơn cho người bệnh ở phần còn lại của thế giới hay không. Dân số Nam Phi tương đối trẻ so với nhiều quốc gia khác.



Theo nghiên cứu mới nhất về vấn đề này được công bố hôm 17/12, giáo sư Neil Ferguson, cố vấn y tế của chính phủ Anh, cùng nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Hoàng gia ở London cho biết không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Omicron ít nghiêm trọng hơn Delta.



Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Cơ quan An ninh Y tế Anh và dịch vụ y tế của nước này, trong đó ghi nhận tất cả ca nhiễm được xác nhận bằng PCR ngày 29/11-11/12.



Nhóm chuyên gia cũng xác định biến chủng Omicron gây nguy cơ tái nhiễm gấp 5 lần Delta.



Điều gì khiến Omicron khác Delta và các biến chủng khác?



Trong các biến chủng của SARS-CoV-2 gây lo ngại trong danh sách do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, Omicron có nhiều đột biến nhất: 50 đột biến, bao gồm hơn 30 đột biến tác động tới protein gai, cấu trúc giúp virus bám được vào các tế bào của người nhiễm bệnh.



Một số các đột biến trên đã được phát hiện ở các biến chủng trước đó và được xác định sẽ làm tăng độ nguy hiểm của virus.



Một trong số các đột biến này có tên gọi E484A, có nhiều điểm tương đồng với đột biến E484K.



E484K khiến các kháng thể và protein miễn dịch của cơ thể khó nhận diện virus hơn. Các protein miễn dịch là cơ sở cho phương pháp điều trị Covid-19 bằng kháng thể đơn dòng hiện nay.



Omicron cũng có chứa đột biến N501Y, loại đột biến giúp cho biến chủng Alpha và Gamma có khả năng lây nhiễm mạnh mẽ hơn virus Covid-19 nguyên bản.