Triệt phá ‘xưởng chế tạo vũ khí’ ở Hà Nội, đối tượng trẻ nhất mới 12 tuổi

Theo Trung tá Vũ Thái Sơn – Trưởng Công an phường Bạch Mai, chiều 30/7, lực lượng công an phát hiện dấu hiệu bất thường khi nhiều thiếu niên liên tục xuất hiện tại một ngôi nhà trong ngõ 85 Chùa Liên Phái.

Hung khí của nhóm thiếu niên. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, công an phát hiện 6 thiếu niên đang tụ tập cùng nhiều vũ khí nguy hiểm, gồm: 2 khẩu súng bắn đạn bi sắt, 20 ống tuýp sắt (trong đó 5 ống đã được hàn dao nhọn và lưỡi cưa), máy hàn và các công cụ hỗ trợ chế tạo khác.

Qua khai thác nhanh, công an xác định Trần Anh Đ. và Cao Thành M. là hai đối tượng cầm đầu, chủ mưu. Lý do xuất phát từ mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác. Ngày 29/7, Đ. đã gọi điện bàn bạc với M. và đề xuất mang “vật tư” đến nhà M. để chế tạo hung khí.

Chiều cùng ngày, Đ. đem đến lưỡi cưa, máy hàn và khoảng 20 con dao phóng lợn. Đ. khai rằng số vũ khí này do một người bạn quen ngoài xã hội tên Vũ cung cấp. Biết tin M. mở “xưởng”, các đối tượng còn lại rủ nhau kéo đến hỗ trợ và tham gia.

Tính đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm này đã hoàn thành 5 ống tuýp sắt gắn dao phóng lợn, một loại hung khí có tính sát thương cao. Về 2 khẩu súng bắn đạn bi sắt, M. khai là "nhặt được" và giữ lại để… phòng thân.