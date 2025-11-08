Triệt phá nhóm lừa đảo tiền ảo PaynetCoin xuyên quốc gia quy mô hàng tỷ USD

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá nhóm tội phạm xuyên quốc gia sử dụng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TP.HCM.

Các đối tượng sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu, sau đó hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng % hoa hồng. Thủ đoạn là sử dụng tiền của người sau trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.