Triệt phá nhiều băng nhóm lừa đảo qua mua bán tài khoản

Đặc biệt, ngày 28/11/2021, Công an huyện đã điều tra, khám phá nhanh vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nhận được đơn báo cáo của anh Đoàn Đức L. (SN 1990, trú huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về việc bị Phan Tấn Trường (SN 2004, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) chiếm đoạt số tiền 130.000 USD, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng CSĐT chia thành nhiều tổ công tác phối hợp với Công an các xã Đại Thắng, Đại Hòa, Đại Minh, Đại An, Đại Hiệp, Đại Quang và thị trấn Ái Nghĩa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xác minh, làm rõ về nhân thân, lai lịch các đối tượng.

Công an huyện Đại Lộc bắt giữ đối tượng truy nã Võ Xuân Hưng.