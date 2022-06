Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 1 tạ ma tuý từ Campuchia về TP.HCM

Sáng 16/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04), Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Đối tượng cùng tang vật của vụ án.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận ma túy từ Campuchia, các đối tượng vận chuyển về cất giấu tại kho ở Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP.HCM. Tại đây, ma túy được chia nhỏ rồi bán cho Trần Trọng Khôi, Lê Minh Hảo, Trần Ngọc Diệp (vợ của Hảo) và các chân rết tiêu thụ theo sự chỉ đạo của đối tượng đầu nậu tại Campuchia.

Ngày 4/6, tại địa phận xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè), C04 phối hợp với Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang Nguyễn Thành Vinh đang vận chuyển ma túy, thu giữ 100kg ma túy được đựng trong 6 bao tải. Một tổ trinh sát khác bắt giữ Trần Văn Hải, thu giữ 1kg ma túy tổng hợp. Công an khám xét tại kho chứa ma túy do Hải thuê tại số 7 Tôn Thất Thuyết, thu giữ thêm 3kg và 2.000 viên ma túy tổng hợp.