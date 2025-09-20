Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc quy mô hơn 100 tỷ đồng qua ứng dụng X-Poker

Ngày 20/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu tạm giữ 9 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nhóm đối tượng này bị tình nghi có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua không gian mạng thông qua ứng dụng X-Poker.