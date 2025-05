Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc gần 1.300 tỷ đồng tại Lào

Bộ Công an cho biết, ngày 18/5, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Lào triệt xóa băng nhóm tổ chức đánh bạc công nghệ cao, xuyên quốc gia do Mai Anh Việt (SN 1981, trú phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) cầm đầu.

Bộ Công an khởi tố 31 bị can, trong đó 27 người bị khởi tố về tổ chức đánh bạc, 4 người bị khởi tố về tội đánh bạc, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn với các bị can theo quy định.

Theo Bộ Công an, Việt lợi dụng địa bàn Thủ đô Viêng Chăn, Lào, để hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng internet dưới các hình thức cá độ bóng đá, tài xỉu...