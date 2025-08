Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hơn 185.000 cuốn sách giáo khoa giả

Ngày 5/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thị Phương Lan (SN 1976, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ in miền Bắc), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, chủ nhà sách Hằng Thắng) và Tạ Ngọc Long (SN 1998, chủ nhà sách Phú Thịnh), đều trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Lan, Tuyến và Long là 3 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.