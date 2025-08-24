Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên không gian mạng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước.