Triệt phá đường dây 'buôn người' giải cứu 52 nạn nhân, có cả trẻ vị thành niên

Ngày 9/7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về các tội Mua bán người, Mua bán người dưới 16 tuổi; một bị can khác bị khởi tố về tội Tổ chức mại dâm.

Bị ép làm nhân viên quán hát và theo dõi, giám sát 24/24

Theo điều tra ban đầu, đường dây mua bán người hoạt động tại Hà Nội và Bắc Ninh do Nguyễn Văn Phẩm (38 tuổi, trú tại Hà Nội) cầm đầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện nhiều tụ điểm trá hình dưới vỏ bọc kinh doanh karaoke, nhà trọ nuôi "nhân viên".

Đối tượng Nguyễn Văn Phẩm (đứng thứ 2 từ phải qua) cùng đồng phạm. (Ảnh: HM).

Trước đó, chiều 30/5, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đồng loạt đột kích các điểm kinh doanh karaoke, tụ điểm hoạt động mại dâm, khu nhà trọ trong đường dây, giải cứu 52 nhân viên, trong đó có tới 20 người dưới 16 tuổi.

Các nạn nhân bị giam giữ, ép phục vụ khách, bị kiểm soát chặt chẽ, không được tự do đi lại.