Triệt phá đường dây bán vé máy bay giả cho người Việt Nam ở nước ngoài

Tối 24/1, Phòng 5 Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết đã phối hợp Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang triệt phá thành công đường dây lừa đảo tài sản bằng hình thức rao bán vé máy bay giả nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh khám xét điểm kinh doanh của đối tượng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cận kề, Phòng 5 Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện 3 tài khoản Facebook gồm Bin Dinogo (đường dẫn: https://facebook.com/sanverequocte), Bin Yoosee (đường dẫn: https://facebook.com/100043535108528), Phòng Vé Châu Âu Thanh Bình – Travel (đường dẫn: https://facebook.com/phuongviettravel) đăng tải thông tin rao bán vé máy bay cứu trợ về Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản.