Triết lý xử án của thẩm phán 'nhân từ nhất thế giới'

Thẩm phán Frank Caprio qua đời ngày 20/8 ở tuổi 88, sau thời gian chiến đấu với ung thư tuyến tụy. Hàng triệu người đã bày tỏ lòng tiếc thương, ca ngợi ông là "thẩm phán nhân từ nhất thế giới" hay "thẩm phán tử tế nhất nước Mỹ".

Ông là cựu thẩm phán ở thành phố Providence, bang Rhode Island, được nhiều người biết đến trên toàn cầu qua chương trình truyền hình thực tế Caught in Providence (Bị bắt ở Providence), ghi lại những phiên xử của ông tại tòa án thành phố.

Ông truyền cảm hứng với phong cách xử án nhân văn, gần gũi, thường lắng nghe câu chuyện của những người vi phạm các lỗi nhỏ như vượt đèn đỏ, đỗ xe sai quy định ở thành phố Providence, từ đó đưa ra phán quyết vừa nghiêm khắc vừa bao dung.

Thẩm phán Frank Caprio tại phòng xử án tòa án thành phố Providence, bang Rhode Island. Ảnh: Providence Journal

Ông Frank Caprio sinh năm 1936, là con thứ trong ba con trai tại Federal Hill, khu phố của người Mỹ gốc Italy tại thành phố Providence. Cha ông di cư từ Teano, Italy tới Mỹ, mưu sinh bằng nghề bán rong trái cây và giao sữa. Mẹ ông là người gốc Naples.

Ông bươn chải từ sớm, vừa học vừa đi rửa bát, đánh giày để kiếm tiền từ thời trung học. Cha ông thường đánh thức ba anh em lúc 4h sáng để cùng đi giao sữa, nói với các con rằng "không muốn giao sữa suốt đời thì tốt nhất là đi học".