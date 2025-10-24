Triển lãm Ô tô Việt Nam thường niên bị hủy vì thị trường 'thiếu lửa', khách Việt hẫng hụt

Triển lãm này được tổ chức thường niên từ năm 2004 đến nay luôn là nơi người tiêu dùng trong nước có thể tận mắt chiêm ngưỡng, trải nghiệm và so sánh hàng chục mẫu xe mới nhất trên thị trường.

Vietnam Motor Show từng là sự kiện về xe được mong đợi nhất trong năm, quy tụ hầu hết thương hiệu lớn như Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Ford, Mercedes-Benz, Lexus, Audi, Volkswagen, Volvo… cùng nhiều thương hiệu mô tô, xe máy danh tiếng.

Sau nhiều năm tổ chức đều đặn vào khoảng tuần cuối tháng 10, Triển lãm Ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show – VMS) bất ngờ tạm dừng trong năm 2025. Thông tin này khiến giới yêu xe và công nghệ không khỏi hụt hẫng, bởi VMS vốn được xem là ngày hội lớn nhất của ngành xe trong nước.

Do vậy, thông tin VMS 2025 bị huỷ khiến không ít người tỏ ra hụt hẫng khi bước vào những ngày cuối tháng 10 như hiện nay.

Trước đó, triển lãm này cũng từng bị huỷ trong 3 năm: 2020, 2021 và 2023 do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Nói về nguyên nhân buộc phải dừng tổ chức VMS trong năm 2025, đại diện Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) - đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện cho biết, phần lớn thành viên của hiệp hội chưa sẵn sàng tham dự khi không có nhiều mẫu xe mới, trong khi thị trường đang sụt giảm doanh số, tồn kho cao và tâm lý người tiêu dùng thận trọng.

"Sau khi đánh giá tình hình kinh tế, chúng tôi nhận thấy năm 2025 vẫn sẽ là một năm có nhiều khó khăn cho ngành sản xuất – lắp ráp và kinh doanh ô tô tại Việt Nam. Thêm vào đó, nhiều thành viên của Triển lãm hiện chưa sẵn sàng và chưa có nhiều sản phẩm mới để tham gia trưng bày, giới thiệu tại một sự kiện quy mô như Vietnam Motor Show", đại diện VAMA thay mặt Ban tổ chức cho biết.

Theo các nguồn tin, nhiều hãng xe từng tham dự cho rằng việc đầu tư hàng chục tỷ đồng cho gian hàng, nhân sự, thiết kế và truyền thông trong bối cảnh hiện tại là không hiệu quả. Bởi lẽ, ngay cả khi tổ chức rầm rộ, sức hút với công chúng cũng khó đạt như giai đoạn trước đại dịch Covid-19, thời kỳ hoàng kim của thị trường ô tô Việt Nam.

Bên cạnh lý do tài chính, một số hãng cho rằng mô hình triển lãm truyền thống đang dần bộc lộ hạn chế: thời gian ngắn, không gian bó hẹp, lượng khách tham quan đông nhưng chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa", chưa chuyển đổi thành doanh số cụ thể. Nhiều hãng xe đã không mấy mặn mà với sự kiện này.

Dẫn chứng ngay từ kỳ triển lãm gần nhất - VMS 2024, đây là năm đầu tiên triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam thiếu vắng tất cả các thương hiệu xe sang đang góp mặt trong nước như Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Land Rover, Audi, Volvo, Volkswagen,... Đồng thời, tiếp tục vắng bóng các thương hiệu xe phổ thông được người Việt "quen mặt" như VinFast, Hyundai, Ford, KIA, Mazda, Peugeot,...