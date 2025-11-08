Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam ngừng tổ chức trong năm 2025

Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và một số đơn vị thuộc Hiệp hội Các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng (VIVA) đã xác nhận sẽ không tổ chức Triển lãm ô tô - Xe máy Việt Nam 2025 (Vietnam Motor Show 2025).

Theo đại diện của VAMA, có nhiều lý do ảnh hưởng đến quyết định không tổ chức kỳ triển lãm VMS năm nay. Trong đó, nguyên nhân chính xuất phát từ việc ngành ô tô Việt Nam năm 2025 được nhận định vẫn đang đối mặt rất nhiều khó khăn.