Triển lãm "Nước non ngàn dặm" giới thiệu hơn 150 tác phẩm nhằm tôn vinh vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của non sông Việt Nam qua góc nhìn sáng tạo của các họa sĩ đương đại.

Các tác phẩm tại triển lãm đa chất liệu từ sơn mài, lụa, màu nước, khắc gỗ, màu bột, chì màu, sáp dầu... của 34 họa sỹ từ học sinh lớp 6 đến U60. 150 tác phẩm là 150 bản hoà ca với các góc nhìn khác nhau về đất nước, con người, văn hoá, cỏ cây từ thành thị đến miền núi, từ nông thôn đến hải đảo xa xôi... Tất cả đều có một điểm chung đó là sự rung động đầy thiết tha trước non sông muôn vẻ. Tình yêu Tổ quốc được các hoạ sỹ thể hiện đầy cảm hứng qua muôn hương ngàn sắc trong các tác phẩm.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Hoàng Anh)

Chia sẻ tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Liên Hương – Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: “Triển lãm "Nước non ngàn dặm" không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là cầu nối tâm hồn, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ. Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng CLB Tôi vẽ vinh dự tổ chức sự kiện này như một sự tri ân Tổ quốc nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước nhà”.

Tác phẩm: Cột cờ Thủ Đô của tác giả Đoàn Linh Phương

Thông qua các tác phẩm, người xem có thể cảm nhận từ đại cảnh thiên nhiên hùng vĩ trong tranh của Gia Gia; khung cửa thư viện gợi hoài niệm trong tranh Lưu Ngọc Linh; niềm hân hoan tươi sáng trong tác phẩm của Đoàn Linh Phương; từ rẻo cao bát ngát trong tranh của Minh Ngọc; tinh thần bắt mạch những điều nhỏ bé để nuôi lớn tâm hồn quê hương trong tranh của Giang Lai, hay những làng nghề tất bật đầy sức sống trong tranh của Hải Anh, Phương Thảo; sự trữ tình từ biển cả đến phố thị trong tranh của Tuyền Nguyễn; nét lộng lẫy vương giả trong tranh sơn mài của Đoàn Hương; trong trẻo như tranh lụa của Nguyễn Thị Thanh Lưu, Mỹ Linh....

Khách nước ngoài chiêm ngưỡng các tác phẩm tại triển lãm

Nhưng có lẽ, ấn tượng nhất là những nét hồn nhiên, rực rỡ trong seri tranh của 14 họa sỹ nhí: Nguyễn Lan Nhi, Đào Nhã Uyên, Nguyễn Hà Trang, Nguyễn Gia Long, Nguyễn Hương Uyên, Lại Dạ Thảo Chi, Nguyễn Linh Giang, Nguyễn Thu Thảo, Lê Tường Linh…

“Cháu vẽ bức tranh này vì cháu yêu biển, yêu những cánh buồm đỏ giống như những ước mơ lớn, bay cao trên vịnh Hạ Long xinh đẹp. Và cánh buồm đỏ thắm hay những niềm mơ trong mỗi chúng ta dù có tất bật thế nào, thì vẫn luôn có chỗ cho giấc mơ dẫn lối", họa sỹ nhí Phạm Khánh Chi, tác giả bức “Cánh buồm đỏ đón gió vịnh Hạ Long” bộc bạch.

Tác phẩm: Cánh buồm đỏ đón gió vịnh Hạ Long của tác giả Phạm Khánh Chi

Ngoài việc mở của tham quan tự do đến hết ngày 3/9/2025, sự kiện còn tổ chức chuỗi workshop theo tinh thần Concert Quốc gia vào mỗi cuối tuần như: Workshop in khắc "Biểu tượng Việt Nam", workshop vẽ lá bồ đề và vẽ sổ “Chung khúc hoan ca”; workshop sơn mài “Tĩnh trứng"; Workshop nặn tò he “Ngàn năm chuyện kể” và nhiều hoạt động nghệ thuật hấp dẫn khác dành cho mọi lứa tuổi.