Triển lãm mừng xuân Nhâm Dần tại Không gian Hội họa Văn Dương Thành

Một số tác phẩm quý giá này đã từng được triển lãm tại Viện Bảo tàng Louvre (Paris năm 1990), Bảo tàng châu Á Thái Bình Dương (Thụy Điển năm 2000), Khai mạc do Bộ Ngoại giao Thụy Điển. Sau đó Bộ sưu tập được bảo hiểm và gìn giữ tại Stockholm.

Họa sĩ Văn Dương Thành đã tâm huyết đưa bộ sưu tập (BST) tranh vẽ do danh họa Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên… mà bà đã dày công gìn giữ từ những năm 1980 cho tới nay.

Tranh Xuân Đinh Mão 1987 - danh họa Bùi Xuân Phái.

Tranh vẽ hổ của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.

Tranh của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.

Tòa nhà gồm có "Phòng lộc vừng" ở tầng một hiện triển lãm tranh Văn Dương Thành vừa sáng tác xong trong năm Nhâm Dần 2022. Và sau này thường niên phòng này sẽ là nơi trưng bày triển lãm cho các họa sĩ trong và ngoài nước, đặc biệt Văn Dương Thành sẽ ưu ái chọn những họa sĩ tâm huyết với nghề, tài năng nhưng ở vùng xa hoặc gặp khó khăn.

Ngoài ra tầng còn có phòng trải nghiệm hội họa, gốm và sơn mài, tùy theo lứa tuổi các em nhỏ, các em khiếm khuyết hoặc tự kỉ, các em đặc biệt tài năng sẽ gặp gỡ nhau, giúp đỡ nhau và trải nghiệm hội họa cùng cô giáo.

Tầng bốn và tầng năm trưng bày quá trình sáng tác của Văn Dương Thành từ những năm 90s trở về đây với nhiều bức tranh đã được triển lãm tại viện bảo tàng Staffanstop Konsthall - Thụy Điển, Bảo tàng Chopin - Ba Lan, Ethnology Museum of Bucharest, Warsaw, Mondavia, Arts Museum of Singapore, Arts Museum of Thailand,…

Với hơn 2.000 bức tranh và 90 cuộc triển lãm cá nhân, những sáng tác mới đây của Văn Dương Thành ngày càng nhẹ nhõm, màu sắc rực rỡ vui tươi, tràn đầy tình yêu đời, yêu người, yêu thiên nhiên quê nhà và cả những miền đất xa mà cô đã từng sống và học tập.