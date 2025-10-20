Triển lãm ảnh TP.HCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh

Ngày 20-10, Bộ VH-TT&DL đã ban hành Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Triển lãm ảnh Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh giá trị﻿

Theo đó, Bộ VH-TT&DL giao cho Viện Phim Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Triển lãm ảnh nêu trên trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Triển lãm được tổ chức nhằm Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025); hưởng ứng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV năm 2025, tổ chức tại TP.HCM.

Khai thác và lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa thông qua việc trưng bày và phổ biến các tư liệu, tài liệu điện ảnh được lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam, cùng các hình ảnh, hiện vật sưu tầm từ các nghệ sĩ điện ảnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình và Hội Điện ảnh TP.HCM.