Triển lãm 80 năm Quốc khánh là sự kiện lớn, việc khó, chưa có tiền lệ

Sáng 12-8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025) đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông, cho biết từ ngày 1-8, Bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi công trưng bày triển lãm.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Ảnh: VGP.

Tiến độ được cập nhật hằng ngày và báo cáo trực tiếp Phó Thủ tướng trong các cuộc kiểm tra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.