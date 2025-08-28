Triển lãm '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' tôn vinh thành tựu nổi bật của đất nước

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khai mạc trọng thể sáng nay 28-8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội), mở cửa phục vụ miễn phí người dân và du khách từ ngày 28-8 đến 5-9.
Đến dự Lễ khai mạc Triển lãm có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện các doanh nghiệp tham gia Triển lãm...
Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" có tổng diện tích sử dụng hơn 250.900 m2 để giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của Đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: Công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.
Đồng thời, giới thiệu văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa 4000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.
Triển lãm giới thiệu các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ; ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng… của nước ta. Triển lãm cũng giới thiệu không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Triển lãm trưng bày pano tấm lớn, ảnh, bản vẽ, tài liệu, hiện vật kết hợp trình chiếu 3D mapping, trải nghiệm thực tế ảo, tác phẩm nghe nhìn đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số, AI… Các khu vực trưng bày theo các mảng nội dung lớn như: Khu trưng bày khái quát; Khu kinh tế xanh, năng lượng sạch và các ngành công nghiệp xanh; Khu công nghiệp hàng không và vũ trụ; Khu công nghiệp an ninh - quốc phòng; Khu quốc tế và khu 12 ngành công nghiệp văn hóa.
Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra nhiều chương trình, hoạt động phụ trợ gồm: Chương trình ca nhạc "8Wonder Cổ Loa"; Giải chạy "Việt Nam tôi đó"; các chương trình nghệ thuật "Việt Nam trong tôi", "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam"... Bên cạnh đó, một số sự kiện cũng được tổ chức gồm: Diễn đàn Tương lai Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số quốc gia; Diễn đàn AI trong kỷ nguyên số; Diễn đàn doanh nghiệp TP Hà Nội - TP HCM.