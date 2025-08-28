Triển lãm '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' tôn vinh thành tựu nổi bật của đất nước

Đồng thời, giới thiệu văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa 4000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Triển lãm giới thiệu các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ; ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng… của nước ta. Triển lãm cũng giới thiệu không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Triển lãm trưng bày pano tấm lớn, ảnh, bản vẽ, tài liệu, hiện vật kết hợp trình chiếu 3D mapping, trải nghiệm thực tế ảo, tác phẩm nghe nhìn đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số, AI… Các khu vực trưng bày theo các mảng nội dung lớn như: Khu trưng bày khái quát; Khu kinh tế xanh, năng lượng sạch và các ngành công nghiệp xanh; Khu công nghiệp hàng không và vũ trụ; Khu công nghiệp an ninh - quốc phòng; Khu quốc tế và khu 12 ngành công nghiệp văn hóa.