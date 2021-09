Triển khai tổng đài chăm sóc F0 tại nhà, ứng dụng hỗ trợ an sinh

Trung tâm An sinh xã hội TP.HCM cũng cho biết đã triển khai ứng dụng hỗ trợ an sinh có tên gọi “An Sinh” sử dụng trên điện thoại thông minh. Theo đó, ứng dụng hỗ trợ “An Sinh” đóng vai trò như cầu nối trực tiếp của người dân tới Trung tâm an sinh TP.HCM. Người dân có thể thông qua ứng dụng hỗ trợ An Sinh để trực tiếp gửi các yêu cầu cấp bách của mình để nhận được hỗ trợ.

Các yêu cầu cấp bách có thể gửi trực tiếp thông qua ứng dụng như: yêu cầu cứu trợ nhu yếu phẩm, yêu cầu hỗ trợ y tế khi cần xe cấp cứu, bình oxy, thuốc men, các thiết bị y tế phục vụ chống dịch COVID-19, yêu cầu cấp cứu đối với các tình huống khẩn cấp.