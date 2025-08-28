Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2021 - 2025

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó chủ nhiệm Tổng cục HC-KT và Thiếu tướng Đào Minh Đạo, Phó cục trưởng Cục Tài chính đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại biểu một số cơ quan chức năng và các doanh nghiệp thuộc Tổng cục HC-KT, đại biểu một số phòng chức năng thuộc Cục Tài chính…
Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-BQP ngày 11-4-2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2021 - 2025, Tổng cục HC-KT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đối với việc điều chỉnh, sắp xếp các doanh nghiệp khối bảo đảm kỹ thuật (BĐKT), căn cứ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ BĐKT trong tình hình mới, Tổng cục HC-KT đã có báo cáo đề xuất phương án điều chỉnh, sắp xếp, hiện đang chờ Bộ Quốc phòng phê duyệt.
|Thiếu tướng Đào Minh Đạo phát biểu tại hội nghị.
Phương án điều chỉnh, sắp xếp bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, giúp duy trì hệ thống BĐKT 3 cấp (chiến lược - chiến dịch - chiến thuật) hoàn chỉnh, khắc phục tình trạng thiếu cơ sở BĐKT cấp chiến lược tại các vùng miền trọng yếu; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ các nhà máy sửa chữa trong đội hình ngành Kỹ thuật để bảo đảm tính kịp thời, cơ động trong các nhiệm vụ đột xuất và tác chiến; phù hợp chuyên môn hóa, tránh sáp nhập các đơn vị có dây chuyền công nghệ và chức năng nhiệm vụ quá khác biệt, giúp các đơn vị tập trung vào năng lực cốt lõi.
Đối với việc hoàn thiện Đề án cơ cấu lại 4 doanh nghiệp trực thuộc, Tổng cục HC-KT đã được giao chủ trì hoàn thành Đề án cơ cấu lại đối với 4 doanh nghiệp trực thuộc ngay trong Quý I-2025. Đến nay, Tổng cục đã hoàn thiện nội dung Đề án cho cả 4 doanh nghiệp trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, hiện đang trình Bộ Quốc phòng phê duyệt. Tổng cục sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai thực hiện các nội dung của Đề án sau khi được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.
|Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, đại biểu các doanh nghiệp đã trình bày thực trạng những khó khăn, vướng mắc cơ bản trong quá trình chuẩn bị triển khai thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại.
|Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện đề nghị Cục Tài chính báo cáo Thủ trưởng BQP xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh các doanh nghiệp khối BĐKT để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo; về Đề án cơ cấu lại 4 doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục, các doanh nghiệp đã hoàn thiện Đề án báo cáo Bộ Quốc phòng, Tổng cục HC-KT đề nghị Cục Tài chính sớm báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt đề án để các doanh nghiệp triển khai thực hiện.
Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đào Minh Đạo đánh giá cao sự quyết liệt và những kết quả tích cực trong triển khai Đề án sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng cục HC-KT. Để bảo đảm tiến độ triển khai Đề án trong thời gian tới, Thiếu tướng Đào Minh Đạo đề nghị Tổng cục HC-KT tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp tích cực phối hợp trực tiếp với các cơ quan chức năng của Cục Tài chính để nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc, giải quyết những vấn đề khó khăn, nhanh chóng xây dựng phương án điều chỉnh, sắp xếp khả thi…
Đề án sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 21-6-2024, với mục tiêu sắp xếp, tinh gọn, cơ cấu hợp lý các doanh nghiệp Quân đội. Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Cục Kinh tế (nay là Cục Tài chính) Bộ Quốc phòng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch, các văn bản có liên quan và xin ý kiến các cơ quan, đơn vị. Theo đó, việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Quân đội sẽ được chia thành các giai đoạn và triển khai thí điểm sáp nhập trước ở một số doanh nghiệp. Sau đó sẽ tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và triển khai sáp nhập các doanh nghiệp còn lại. Quá trình thực hiện tuân thủ nghiêm các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và các quy định khác của pháp luật…
Tin, ảnh: THÙY DƯƠNG