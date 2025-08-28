Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2021 - 2025

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện đề nghị Cục Tài chính báo cáo Thủ trưởng BQP xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh các doanh nghiệp khối BĐKT để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo; về Đề án cơ cấu lại 4 doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục, các doanh nghiệp đã hoàn thiện Đề án báo cáo Bộ Quốc phòng, Tổng cục HC-KT đề nghị Cục Tài chính sớm báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt đề án để các doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đào Minh Đạo đánh giá cao sự quyết liệt và những kết quả tích cực trong triển khai Đề án sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng cục HC-KT. Để bảo đảm tiến độ triển khai Đề án trong thời gian tới, Thiếu tướng Đào Minh Đạo đề nghị Tổng cục HC-KT tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp tích cực phối hợp trực tiếp với các cơ quan chức năng của Cục Tài chính để nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc, giải quyết những vấn đề khó khăn, nhanh chóng xây dựng phương án điều chỉnh, sắp xếp khả thi…

Đề án sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 21-6-2024, với mục tiêu sắp xếp, tinh gọn, cơ cấu hợp lý các doanh nghiệp Quân đội. Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Cục Kinh tế (nay là Cục Tài chính) Bộ Quốc phòng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch, các văn bản có liên quan và xin ý kiến các cơ quan, đơn vị. Theo đó, việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Quân đội sẽ được chia thành các giai đoạn và triển khai thí điểm sáp nhập trước ở một số doanh nghiệp. Sau đó sẽ tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và triển khai sáp nhập các doanh nghiệp còn lại. Quá trình thực hiện tuân thủ nghiêm các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và các quy định khác của pháp luật…

