'Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh' đột ngột qua đời ở tuổi 59

Sohu đưa tin, bà Phương Tâm Viện - vợ của nam diễn viên Chân Chí Cường vừa đăng cáo phó xác nhận chồng qua đời ngày 21/10 tại Thượng Hải. Truyền thông Hoa ngữ cho biết, nguyên nhân nam diễn viên qua đời đột ngột có thể do trụy tim sau khi chơi thể thao.

Một ngày trước khi qua đời, Chân Chí Cường vẫn đăng video đang ăn món ngon tại sân bay, hoàn toàn khỏe mạnh và vui vẻ. Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên khiến khán giả xót xa.

Trong cáo phó, vợ Chân Chí Cường cho biết tang lễ sẽ được tổ chức đơn giản, riêng tư. Gia đình mong nhận được sự cảm thông và tôn trọng quyền riêng tư trong giai đoạn khó khăn này.